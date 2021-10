Borja Iglesias, en Onda Cero: "¿Final en el Sánchez-Pizjuán? Sería precioso, pero está lejos"

El delantero verdiblanco ha destacado positivamente el arranque liguero de su equipo. "Las sensaciones son muy positivas. El grupo está enchufado. Una pena, la derrota en Villarreal. Tenemos muchas ganas del siguiente bloque”, ha indicado.

En el plano personal, Borja Iglesias incide en que "estoy feliz. Me veo en mi mejor momento. He tenido bastantes ocasiones, pero no he sido capaz de materializarlas. Lo importante es tenerlas. Sueño con hacer cosas bonitas como grupo".

Entre esos objetivos atractivos está la final de la Europa League, que se disputa el 18 de mayo en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. "Sería precioso, pero está muy lejos”, ha sentenciado el atacante bético.