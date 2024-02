Betis-Dinamo: la ilusión de estrenar nueva competición europea

El Betis suma hasta once bajas para el choque ante el Dinamo: Isco, Guido Rodríguez, Bartra, Abner, Ayoze (lesión), Sabaly, Sokratis, Altimira, Pablo Fornals, Chimy Ávila (no inscritos) y Bakambu (que llegó en la noche de este miércoles y aún no ha entrenado a las órdenes de Pellegrini).

Pellegrini no tiene mucho margen, pues, para formar un once ante los croatas. El once podría ser el formado por Rui Silva; Aitor Ruibal, Pezzella, Chadi Riad, Miranda; Johnny Cardoso, Marc Roca; Assane Diao, Fekir, Abde o Rodri; y Willian José.

El Dinamo de Zagreb de Sergej Jarikovic es tercero en la liga croata y llega al playoff tras haber caído en la previa de la Champions y acabado segundo de grupo en la fase de grupos de la Conference League. Su delantero Bruno Petkovic acumula 12 goles durante la temporada, cuatro de ellos en la tercera competición continental. No habrá hinchas del Dinamo en el Villamarín, ya que sigue vigente la sanción de la UEFA por los graves incidentes acontecidos el pasado verano en Atenas, en los que murió un aficionado del AEK y más de 90 seguidores croatas fueron detenidos.