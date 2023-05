El Betis viaja a Bilbao con Joaquín y sin tres centrales

Manuel Pellegrini ha convocado a 22 jugadores para una lista en la que destacan las ausencias de tres de los cuatro centrales del equipo. Luiz Felipe y Víctor Ruiz están lesionados y Edgar debe cumplir sanción tras su expulsión en el Camp Nou. Con Pezzella como único central disponible, el técnico chileno ha convocado al canterano Ricardo Visus, que aún no ha debutado con el primer equipo. Otro jugador del filial, Félix Garreta, no podrá viajar a Bilbao al estar con la selección sub 19.

Por su parte, Joaquín, que sufre una distensión en la rodilla sí estará presente en San Mamés, aunque es complicado su concurso. Borja Iglesias y Sabaly están recuperados y podrán jugar.