El Betis tiene un acuerdo con Álvaro Valles

El presidente de la entidad canaria está enfadado porque tenía al Marsella con una oferta de 8 kilos más dos en pluses y el cancerbero sevillano se ha negado a firmar, porque quiere vestir la camiseta del Real Betis. Lo que pasa es que lo máximo que ha ofrecido el Betis, por el momento, son 4 millones. Y Ramírez no piensa aceptar una cantidad de ese tipo. "No vamos a coger nada que no entendamos que tengamos que coger. Preferimos perder dinero. Si un equipo quiere a Valles tendrá que pagar lo que consideramos oportuno", declaró. El máximo mandatario del equipo amarillo, no obstante, dice que están "buscando una solución". Sea como fuere, para que llegue Valles tendría que salir Rui Silva, que tiene buen cartel. O que finalmente se busque una cesión para Vieites, que no era la idea inicial. Es más probable una salida del portugués y, si se cierra la llegada del portero de Las Palmas, los tres porteros que quería Pellegrini serían Álvaro Valles, Adrián y Fran Vieites.