El Betis protesta y el Sevilla rompe relaciones entre clubes

Al terminar el último derbi, algunos jugadores del Sevilla como Juanlu, Carmona, Isaac Romero y Kike Salas mostraron sobre el césped una bandera con el escudo del Betis tachado. A los verdiblancos le sentó mal y denunciaron el asunto ante la RFEF. El Comité de Disciplina castigó a tres de ellos con un partido de sanción, que cumplieron ante el Celta en el último encuentro en su casa de Jesús Navas. El Sevilla publicó un comunicado diciendo que mostraba su "descontento y decepción por el procedimiento de denuncia del Real Betis de unos hechos que se circunscriben a una sana rivalidad deportiva, ya que en casos precedentes el Sevilla FC entendió el contexto en el que se produjeron hechos similares o más graves y no elevó los casos a denuncia ni quiso sacar réditos deportivos a través de hechos no deportivos. Por ello, considera que este procedimiento sienta un peligroso precedente".

En la Junta de Acionistas el presidente del Betis respondió. Ángel Haro afirmó que el escudo es sagrado. "Los símbolos no se van a tocar, lo siento mucho", aseguró, además de explicar que el Real Betis no tiene culpa de que el Comité impusiera un partido de castigo a los jugadores sevillistas. "Es falso que sentamos un precedente porque el Sevilla denunció un tifo que había pasado por la subdelegación del gobierno. Aceptamos y no hicimos comunicado. Estamos cansados de que cuando pasa algo en Nervión es sevillanía, parte de la rivalidad, y cuando pasa en el campo del Betis prácticamente estamos cometiendo un crimen de estado. No he recibido llamadas, si esto enfadaba me podían llamar", aclaró.

Y el siguiente paso lo ha dado el club de Nervión con un comunicado en el que rompen relaciones porque "los dirigentes de la entidad verdiblanca han buscado deliberada y conscientemente el daño de nuestro club y perjudicarle deportivamente . Ese era el objeto de denunciar comportamientos extradeportivos ante tribunales de competición". El Sevilla insiste en que el Betis con esta denuncia "ha roto el ambiente cordial" y entiende que eran "pasados y olvidados este tipo de comportamientos y de reacciones de dirigentes del Real Betis Balompié, más propias de otras épocas que de la actual, momento en el que entre ambas entidades reinaba la cordialidad".

El comunicado incide en que el Sevilla Fútbol Club "entiende de forma muy diferente las relaciones entre ambos clubes, que debieran ser de cordialidad y respeto dentro del sano marco de nuestra rivalidad deportiva. Marco que el Real Betis Balompié ha decidido transgredir de forma decepcionante para buscar beneficios deportivos más allá de los terrenos de juego". Una pena que volvamos a la rivalidad de otras épocas, con la acritud por bandera.