Tras la debacle ante el Levante

Almeyda: " Al equipo se le vio impreciso y nervioso"

El entrenador del Sevilla, Matías Almeyda, dijo tras el correctivo infligido a su equipo por el Levante (0-3) que "cuando las cosas no se dan, hay que analizar en profundidad" muchos aspectos y que espera "en el partido que viene, recuperar puntos”.

EFE | Onda Cero Sevilla

Sevilla |

Matías Almeyda
Matías Almeyda | EFE/ Fernando Villar

"Por momentos, al equipo se le vio impreciso, nervioso. En la segunda mitad faltó la claridad final. El 0-1 hace mucho daño. Tuvimos ocasiones que de haber concretado el resultado habría sido otro”, analizó el técnico sevillista, quien señaló que comprende el enfado de la grada porque "todos" están "enfadados".

Del penalti lanzado por Isaac Romero, señaló que “siempre tira el que más confianza tiene: hemos tenido pocos y ni así se dio”, apuntó el de Azul, quien explicó que el cambio de Peque al descanso se debió a que lo vio "cansado, no podía seguir”.

No quiso pronunciarse sobre la necesidad de fichar -“no es un tema que vaya a declarar", dijo- y abundó en que el 0-3 "es demasiado" castigo y que han quedado "mal parados" por "ir a por el partido”.

