El aforo del Villamarín pasará de 60.000 a 45.000 espectadores

El Consejo Interterritorial de Salud acordó este miércoles reducir al 75 por ciento el aforo en competiciones profesionales deportivas en exteriores y al 50 por ciento en recintos interiores, ante la alta cifra de contagios provocada por la variante ómicron del coronavirus. No obstante, hasta que la Junta de Andalucía no publique las nuevas medidas en el BOJA, no entrarán en vigor. De producirse antes de la fecha del encuentro, se haría efectiva la reducción de aforo.

El Betis ya ha tomado varias decisiones encaminadas a no superar la capacidad permitida. Se ha paralizado la venta de entradas y la cesión de abonos y se han anulado todas las invitaciones a colectivos (pases de peñas, cantera, …).

El último partido celebrado en el Villamarín supuso el récord de asistencia en la presente temporada. 52.158 espectadores presenciaron la goleada verdiblanca a la Real Sociedad.