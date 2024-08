Acuña podría poner rumbo a Argentina para jugar en River Plate

Marcos Acuña podría haber dado por finalizada su etapa en Sevilla. River Plate está negociando con el club sevillista la compra del jugador por unos tres millones y medio de euros aproximadamente más un millón en pluses por rendimiento, que podrían elevar la cifra a unos cuatro millones y medio de euros.

El jugador ha dado el visto bueno a la operación y el Sevilla no ve con malos ojos la salida del futbolista debido a su alta ficha y a que creen que la etapa de Acuña en el club está llegando a su fin. El jugador de 32 años, finaliza su contrato con la entidad nervionense en 2025 y el Sevilla podría sacar tajada de la operación vendiendo al futbolista ahora, para no irse gratis el próximo año. Además, el más que posible fichaje se conocerá esta misma semana, pues el mercado argentino finaliza este jueves 22 de agosto.

Es por ello que la dirección deportiva del Sevilla, encabezada por Víctor Orta, trabaja desde hace semanas en la contratación de un lateral izquierdo que sustituya a Acuña, pues en la posición, García Pimienta solo tiene disponible a Adrià Pedrosa como lateral puro. Orta ya dijo la semana pasada en rueda de prensa que "para haber entradas, tienen que haber salidas", por lo que es indispensable la salida de Acuña para que llegue un nuevo lateral izquierdo a Nervión.

Otro de los argentinos que podrían abandonar el club es Lucas Ocampos. Según los compañero de AS, Rayados de Monterrey, actual equipo del ex sevillista Oliver Torres y el ex bético Canales, se ha interesado por el futbolista argentino. De momento, al Sevilla no le ha llegado ninguna oferta por el futbolista, pero tampoco verían con malos ojos su salida, en caso de que el jugador quiera, por el que podrían sacar tajada, en torno a 6 y 8 millones. A Ocampos, al igual que Acuña, le queda un año de contrato con el club hispalense.

Por tanto, quedan 10 días de mercado en La Liga y en el Sevilla se espera que hasta última hora no se cierre al completo la plantilla.