Dardito de Monchi al Betis

El director deportivo del Aston Vila afirmó que vio el partido "aquí en casa sólo, porque mi hijo estaba en la grada. Desgraciadamente no salieron bien las cosas. Creo que el Betis merecidamente ganó y, después de mucho tiempo sin lograrlo en un derbi, pudieron revivir recuerdos que para algunos eran ya bastante antiguos". Soltada la puyita, Monchi reconoció que "el Betis fue merecedor en todo, desde la preparación hasta el transcurso, y a disfrutarlo. He leído a gente criticar la celebración, y hay que celebrarlo de la manera más efusiva posible e hicieron lo que hay que hacer. Hoy es un día complicado y difícil, pero nos queda el consuelo de que mañana cuando nos levantemos seremos sevillistas y no hay mayor alegría que eso".

Preguntado si se plantea un posible regreso a su Sevilla, lo tiene claro: "No, no, mi cabeza está en el partido del miércoles en Brighton. Hay un montón de cosas ilusionantes en el Aston Villa. Me siento querido, comodísimo y soy feliz en el Aston Villa. Evidentemente echo muchas cosas de menos de España y de mi pueblo. Ahora mismo quiero centrarme en este presente tan bonito y en ese corto plazo que quiero disfrutarlo". Por cierto, habló de la salida de Isco del Sevilla y su presunto enganche con el malagueño en medio de una discusión. "Esa historia tiene muchos matices que algún día, ahora no es el momento, se contarán", declaró. Sea como fuere, mostró sus mejores deseos para el talentoso futbolista del Real Betis, que "lo pasó mal y tengo que decir que la salida del Sevilla no fue la idónea. Las personas que se curran su recorrido, que le vengan bien las cosas".