Criticas a la campaña del Ayuntamiento de Sevilla con motivo del Orgullo

No ha gustado nada, ni el cartel, ni la presentación, ni la campaña de prensa para publicitar las actividades de la Semana de la Diversidad que culminarán el viernes 28 con la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQA+. Entidades como Adriano Antinoo, CCOO, UGT, RETOS – Municipios Orgullosos, FOC Cultura con Orgullo y Adelante LGTBI, dicen estar "indignados" con una campaña que "no visibiliza al colectivo ni sus reivindicaciones". El cartel de este año, que a diferencia de los anteriores no tiene contenido artístico, ya fue criticado por la falta de representatividad pero es que el lema elegido "Orgullo de Sevilla" y la campaña que conlleva en ningún momento se refiere a la diversidad sexual sino que se centra en el "orgullo de ciudad".

"Estas actuaciones municipales provocan el desconcierto de la mayoría de las personas LGTBI de la ciudad, ya que a pesar de mantenerse esta semana las actuaciones en la Alameda y la feria de entidades LGTBI, parece que el Ayuntamiento de Sevilla pretende omitir a las personas LGTBIQ y sus familias de la campaña y pasar de puntillas sobre su visibilidad", aseguran las entidades en un comunicado.

Por su parte el portavoz municipal del PSOE, Antonio Muñoz, critica que "la organización del gobierno del PP sobre el Mes de la Diversidad 2024 y su escasa repercusión, es un burdo intento de que pase desapercibido y no se destaquen los derechos de igualdad conquistados por el colectivo LGTBI". Según Muñoz, el gobierno municipal que dirige José Luis Sanz, "ha decidido desmantelar la programación y celebrar el Orgullo con la boca pequeña".

En declaraciones a Más de Uno Sevilla, de Onda Cero, la Delegada de Educación, Familias e Igualdad del Ayuntamiento hispalense, Blanca Gastalver, ha dicho aceptar las críticas pero no compartirlas porque "lo que pretende la campaña es incluir a todos para que más gente celebre en la Alameda las actividades organizadas".