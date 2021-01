Un centenar de vecinos de Torreblanca protestan por los cortes de luz

Aproximadamente un centenar de personas han participado este lunes en la concentración convocada en el barrio sevillano de Torreblanca en protesta por los cortes en el suministro eléctrico que sufren desde hace varios meses, una situación agravada por las bajas temperaturas de estos días. Han acudido además representantes políticos como la portavoz de Vox en el Ayuntamiento hispalense, Cristina Peláez, o el diputado autonómico Nacho Molina, actualmente no adscrito y miembro de la nueva formación Andalucía no se rinde, promovida por la ex coordinadora de Podemos en Andalucía Teresa Rodríguez.

Los vecinos de Torreblanca promotores de esta protesta lamentan que la población en su conjunta pague "la culpa" de las acometidas ilegales al tendido eléctrico y de los cultivos interiores de marihuana, pues "existe Policía para estos casos y inspectores de la compañía para detectar los enganches".

Precisamente coincidiendo con la protesta, la empresa Endesa, ha informado que se ha aprobado un plan de refuerzo para aumentar un 60% la capacidad de sus redes en Torreblanca…

Por su parte, el grupo municipal de ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, ha pedido más diálogo entre el Ayuntamiento y las eléctricas para evitar los cortes de luz en los barrios… Su portavoz, Álvaro Pimentel, anuncia una moción urgente al Pleno para reclamar un coste más justo del precio de la luz, basado en una bajada del IVA que frene la subida del 27% en la factura.

Por otro lado, desde el Partido Popular, exigen un plan de lucha contra las plantaciones de marihuana ya que dicen tienen graves consecuencias para el suministro de luz a los barrios.