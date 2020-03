Borja Iglesias: "Confiamos mucho en el míster"

La presente está siendo la peor temporada goleadora de Borja Iglesias como profesional. El delantero llegó a Heliópolis este verano por cerca de 30 millones de euros y tras hacer grandes números en Zaragoza y Espanyol. Esta temporada sólo ha marcado tres goles. Para el jugador, "mi preocupación no es llevar tres goles, sino cómo puedo llegar a esas situaciones para tener más ocasiones y materializarlas. Otros años hacía más goles, pero tenía más situaciones de gol".

Respecto a la situación de Rubi, cuestionado por los resultados, Borja Iglesias ha argumentado que "hay muchos rumores, pero no pensamos en otra situación que no sea ganar. Confiamos mucho en el míster. Yo lo conozco. Ha sido el entrenador que más rendimiento me ha sacado y estoy seguro de que lo volverá a hacer". Además, no ha querido mirar para abajo en la clasificación, aunque admite que "es una posibilidad, aunque si ganamos los próximos cuatro partidos seguro que lo vemos de otra forma".