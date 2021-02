El Ayuntamiento de Sevilla realizará un contrato plurianual para colocar los toldos antes de lo habitual

El Ayuntamiento de la capital está estudiando además peticiones para la colocación de toldos fuera del casco histórico, tal como ha indicado Muñoz ante las preguntas realizadas por el concejal de Cs Lorenzo David López Aparicio, quien ha pedido en la Comisión Permanente de Fiscalización y Control del gobierno local que los toldos sean colocados antes y en más zonas.

Ante ello, Muñoz ha afirmado que el Ayuntamiento "ha cogido el toro por los cuernos" para licitar un contrato plurianual, ya que "siempre hay un asunto que retrasa la colocación", haciendo mención a que el año pasado se produjo la paralización de las tramitaciones como consecuencia del primer estado de alarma y del confinamiento para evitar la propagación de la Covid-19, mientras que el año anterior se produjo un recurso de una empresa que provocó el retraso del procedimiento de licitación.

En estos momentos, Muñoz indica que "ya hay un pliego redactado a punto de ser lanzado, a la espera de la aprobación definitiva del presupuesto". Así, será 270.000 euros para un contrato de tres años, prorrogable otro más, con la novedad del arrendamiento del toldo para tener "la garantía de no tener que colocar telas envejecidas o en mal estado".

Además, el delegado de hábitat urbano ha subrayado que "a mí también me gustaría que los toldos estuvieran en mayo, pero hasta febrero o marzo no va a estar el presupuesto y no podrá salir la contratación, así que será complicado que esté en mayo en 2021, pero en los siguientes años sí estará porque la instalación no quedará supeditada a otra licitación".