El Ayuntamiento reactiva el Plan de Emergencia Municipal en nivel 1

Se adoptan las siguientes medidas:

- Los centros cívicos estarán cerrados en horario de tarde, al igual que los talleres de distritos, que solo serán presenciales en horario de mañana.

- Los parques infantiles vuelven a precintarse para evitar así su utilización.

- Los horarios y usos de las instalaciones deportivas municipales se adaptan a la normativa de la Junta de Andalucía en el contexto de la COVID-19

- En el ámbito cultural, se decreta el cierre de todos los equipamientos culturales municipales a las seis de la tarde, y se permitirán un 50% de aforo y un máximo de 200 personas de público.

- En el transporte público TUSSAM vuelve a tener el aforo limitado al 50% de pie y la obligación de dejar un asiento libre entre pasajeros. Se mantiene la supresión de todas las líneas nocturnas.

Por cambios como éste, el comité de empresa de TUSSAM ha pedido al gobierno de Espadas la incorporación a la plantilla de un retén antiCovid dedicado a las tareas de mejora en la seguridad de los viajeros frente a la pandemia. Es decir, que se implementen más garantías de prevención frente a la pandemia. Y es que como se ha dado el caso hoy mismo, el aforo máximo del interior de autobuses cambia según la situación sanitaria, y no da tiempo a adaptar los autobuses a la nueva norma. El conductor no puede asumir solo el control de las entradas y salidas de viajeros, y los autobuses salen de los talleres sin las preceptivas pegatinas de limitación del uso de los asientos. Así mismo no se actualiza el sistema de mensajes publicitarios de audio del autobús. Por todo esto, mañana se concentran ante las puertas del Ayuntamiento.