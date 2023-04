Ganar, ganar o perder de vista al cuarto

El Betis no puede fallar si quiere meterse de nuevo de lleno en la pelea por el cuarto puesto. El batacazo en El Sadar no ha sentado nada bien. Son tres derrotas en los últimos cuatro partidos, aunque Pellegrini no quiere hablar de crisis. “El equipo nunca se ha caído”, comentaba el chileno en la previa.

Sergio Canales sigue con permiso para poder jugar y esta vez sí apunta al once. Además, Aitor Ruibal vuelve a estar disponible tras cumplir dos partidos de sanción. Sabaly y Víctor Ruiz siguen fuera por lesión. Juanmi no ha terminado de recuperarse de un cuadro febril y no jugará tampoco ante la Real.

En la Real Sociedad, Imanol recupera a Le Normand para el centro de la zaga. Los txuri-urdin no suelen salir bien parados de sus choques ante los verdiblancos en las últimas campañas y no ganan a domicilio desde el 13 de febrero (2-3 ante el Espanyol).

Puedes seguir la retransmisión del partido en Radioestadio a través de la web y app de Onda Cero y del 95.9 FM de Sevilla.