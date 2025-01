Arranca “Milagros que pueden salvar vidas” con Margarita Cabanás como Madrina y la ilusión de ayudar a muchas familias

El acto ha consistido en la presentación de la campaña solidaria que dará comienzo en febrero, donde se han reunido el director comercial de Fabrienvaf Nuca SL, Javier Castro, y el presidente de la Asociación Española contra el cáncer en Sevilla, Jesús Maza, en presencia de la Madrina de la campaña, la oftalmóloga Margarita Cabanás, jefa de servicio de Oftalmología del Hospital Virgen del Rocío.

Cabanás resaltó su satisfacción porque “para mí es un honor que me hayáis elegido Madrina de esta campaña. Como médico y paciente oncológica que fui y soy, aunque afortunadamente con una evolución magnífica y un futuro por delante, me creo en la responsabilidad de apoyar todo lo que se pueda acciones que den una esperanza a los pacientes oncológicos. Recaudar fondos para ofrecerles una posibilidad de mejora, y que se invierta más en diagnóstico, en tratamiento y en todo el camino que un paciente oncológico tiene que recorrer me parece algo fundamental. Así que muchas gracias y enhorabuena por la iniciativa porque es digno de admirar que una empresa abandere este proyecto”.

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Sevilla, Jesús Maza, anunció que “cada euro de esta campaña va a ir destinado a quien lo necesite de verdad. Hacemos desde acompañamiento a sesiones de quimioterapia a pacientes que están solos a iniciativas de distinta índole. De hecho, tenemos más de 600 proyectos de investigación abiertos en España con más de 100 millones de euros y esta gota de El Milagrito es una ayuda muy importante”.

En esta línea, Maza resaltó que “mucha gente piensa que estamos acostumbrados a las donaciones. Todas son importantes, pero esta que nos hacéis nos llena de alegría porque viene de una empresa muy nuestra, que está en los medios y es conocida por todos. El

impacto que tienen estos gestos para la gente que está sufriendo es tremendamente importante. No os podéis hacer una idea”.

El presidente de la Asociación Contra el Cáncer de Sevilla también se refirió al perfil de la Madrina. “Es muy especial. La gente debería saber lo que Margarita Cabanás hace en su tiempo libre para ayudar a los demás. Que una persona de su prestigio técnico y científico se desplace cada año a África para operar y ayudar es algo milagroso”.

MEJORES PERSONAS

El director comercial de Fabrienvaf Nuca resaltó la alegría de la plantilla por reeditar una campaña que fue lo más destacado, para ellos, de los actos conmemorativos del 25 aniversario de la marca. “Por eso este año no hemos dudado en volverla a hacer, y espero que se quede como un clásico y todos los meses de febrero hagamos esta donación, un proyecto que a todos no ayuda a sentirnos mejores personas”.

La campaña parte de una donación mínima de 10.000 €, pero espera recaudar mucho más porque en 2024 se consiguieron 13.447,50 euros y en esta ocasión se recauda por la venta de dos tipos distintos de envases a nivel nacional. El día 1 de febrero será el pistoletazo definitivo.