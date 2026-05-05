Antonio Pulido y Javier González de Lara coinciden en las claves para impulsar un tejido empresarial andaluz más competitivo y cohesionado

La sede de la Fundación Cajasol en Sevilla ha sido escenario este lunes, 4 de mayo, de las jornadas “La Andalucía que queremos”, organizadas por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) junto con la Fundación Cajasol, un foro de reflexión y análisis en el que representantes del ámbito empresarial, institucional y académico han abordado los desafíos presentes y futuros de la economía andaluza.

El acto inaugural ha contado con la participación del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y del presidente de la CEA, Javier González de Lara, así como con la asistencia de autoridades y representantes institucionales, entre ellos el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, y responsables de distintas organizaciones empresariales y entidades sociales de Sevilla y Andalucía.

Durante su intervención, Antonio Pulido ha subrayado el valor de este tipo de iniciativas para generar un espacio de reflexión “necesario y riguroso” sobre el futuro de Andalucía. El presidente de la Fundación ha defendido la conveniencia de analizar la realidad económica andaluza desde una visión equilibrada, reconociendo los avances registrados en los últimos años —en crecimiento, diversificación productiva y aparición de nuevos sectores—, pero sin obviar los retos estructurales aún pendientes.

En este contexto, Pulido ha señalado como uno de los principales desafíos de la economía andaluza la necesidad de apostar por empresas de mayor dimensión, capaces de ganar productividad, innovar, internacionalizarse y generar empleo estable y de calidad. Asimismo, ha abogado por reforzar una base industrial moderna y tecnológica, vinculada a sectores de alto valor añadido como las energías renovables, la logística, la biotecnología o la economía digital, y por avanzar hacia modelos productivos más integrados en cadenas de valor nacionales e internacionales.

Por su parte, el presidente de la CEA, Javier González de Lara, que ha insistido en la necesidad de una gestión pública eficiente, de infraestructuras de primer nivel y de una administración ágil que favorezca la actividad económica, así como en la importancia de una cultura basada en el mérito y el esfuerzo y en una mejor conexión entre la formación de los profesionales y las necesidades reales de las empresas.

Ambos presidentes han coincidido en un punto clave: la mejora del entorno institucional y administrativo resulta determinante para que el tejido empresarial andaluz pueda crecer, ganar competitividad y consolidar un modelo de desarrollo sostenible, capaz de afrontar los retos de un contexto económico complejo y cambiante. En este sentido, González de Lara ha señalado que del foro saldrá una hoja de ruta con propuestas concretas orientadas a reforzar la presencia de Andalucía en el ámbito nacional y en la Unión Europea, bajo el lema “Andalucía y sus empresas generando confianza”.

Igualmente, han sido coincidentes sus apuntes en cuanto al ecosistema empresarial andaluz, que necesita construir empresas más grandes, más sólidas y más competitivas. “El tamaño importa: importa para ganar productividad, para invertir en innovación, para integrarse en mercados globales y para generar empleo estable y de mayor calidad”, ha destacado Pulido.

Junto al tamaño empresarial, el segundo gran eje de transformación es el modelo productivo. Andalucía necesita reforzar de manera decidida su base industrial. No hablamos de una industria del pasado, sino de industria avanzada, intensiva en tecnología, conocimiento y capital humano.

Programa de las jornadas

El programa de las jornadas ha incluido varias mesas de debate. La primera, dedicada a Andalucía: crecimiento y cohesión social, ha contado con la participación de Iñaki Ortega Cachón, director general de LLYC en Madrid, y Juan Carlos Blanco de la Cruz, periodista, consultor y profesor universitario, moderados por Beatriz Codes Domínguez, directora de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad del Área Sur de Coca-Cola Europacific Partners Iberia. En ella se ha puesto de relieve la necesidad de compatibilizar crecimiento económico y cohesión social para avanzar hacia un desarrollo equilibrado.

La segunda mesa, centrada en Andalucía: contexto económico y retos de futuro, ha estado liderada por Manuel Ángel Martín López, vicepresidente del Consejo Económico y Social de Andalucía, y Gregorio Izquierdo Llanes, director general del Instituto de Estudios Económicos, con la moderación de Natalia Sánchez Romero, vicepresidenta ejecutiva y secretaria general de la CEM. Este bloque ha concluido destacando el papel de la economía y de la sociedad en su conjunto como elementos esenciales para impulsar el progreso y la prosperidad de la comunidad.

El programa de las jornadas se ha completado con una tercera mesa bajo el título “Competitividad y calidad institucional”, moderada por el secretario general de la CEA, Luis Fernández-Palacios González de Castejón, y en la que han intervenido Rafael Sánchez Durán, director general de Andalucía y Extremadura de Endesa y presidente de la Comisión de Energía de la CEA; Natalia González Hereza, directora de Sostenibilidad y Organización de CHENOVA; Manuel Mingorance Martín, presidente de la Comisión de Sostenibilidad y Regulación Normativa de la CEA, y Renée Scott Avellaneda, CEO de Alianza Preventiva y presidenta de la Comisión de Salud Laboral de la CEA. Durante este bloque se ha puesto el acento en la necesidad de reforzar la calidad institucional, la seguridad jurídica y la sostenibilidad como factores determinantes para mejorar la competitividad de las empresas andaluzas y favorecer un entorno económico estable y confiable.

Con la celebración de estas jornadas, la Fundación Cajasol refuerza su compromiso como espacio de encuentro para el diálogo económico y social, apoyando iniciativas que, como esta, contribuyen a pensar y construir una Andalucía más fuerte, competitiva y cohesionada desde el consenso y la colaboración institucional.