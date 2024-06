Agenda del fin de semana

AITANA

Arranca el icónica Sevilla fest con el concierto esta noche de Aitana en la plaza de España. La extriunfita que regresa a Sevilla dentro de la gira "Alpha Tour" en la que está presentando las canciones de su tercer trabajo discográfico de estudio llamado "Alpha. Es solo el primero de los concierto del festiva, Mañana será el turno de la música electrónica Carl cox y el domingo el cantante que reconoce que no sabe cantar pero que arrastra lo mas grande. Melendi

MARÍA PARRADO

Y de operación triunfo a la voz. Hace una década que esta entonces niña o hoy mujer, María Parrado ganó 'La voz kids' y desde no ha parado. La de Chiclana sigue promocionando sus nuevos temas como 'Que tiene Madrid', se ha atrevido incluso con una bachata a medias con Gonzalo Hermida: 'Historias inventadas' y hace un par de meses Vinilo, así se llama su Extended play con nuevas canciones que presentará hoy viernes en la Sala X a las 21 horas.

QUEEN

El miércoles de la semana que viene, plan tranquilito, pero planazo. En el teatro de la Maestranza concierto del grupo The Vipers, una banda italiana formada especializada en realizar un tributo a Queen, no solo cantan los grandes éxitos como "Bohemian Rhapsody", "We Are the Champions", "I Want to Break Free", "We Will Rock You" y "Somebody to Love" sino que lo acompañan con efectos visuales y coreografías inspiradas en las giras de la formación británica. Se aplazó en diciembre y lo tenemos la semana que viene. Este concierto arranca a las 20 horas.

ESTOPA

El sábado Estopa en el estadio de la Cartuja de Sevilla, dentro de su "Gira 25 Aniversario" con la que el dúo formado por los hermanos de Cornellá David y José Manuel Muñoz celebrarán el que… pues un cuarto de siglo en el mundo de la música en la que siguen sacando temas. Como su nuevo single "El día que tú te marches" que sirve como adelanto del nuevo trabajo que se llamrá "Estopía", el noveno álbum de estudio que publiquen. El concierto a las 22 horas.

EL ESPACIO AZUL

Y nos adelantamos a una cita importante que tendrá lugar el próximo 13 de junio jueves a las 21:30 en la terraza de las instalaciones deportivas del Círculo Mercantil. Es la tercera edición del cóctel a beneficio de El Espacio Azul Un espacio que quiere crearse un hospital de cada provincia de Andalucía, para que niños y adolescentes con trastornos de salud mental y otras patologías aprendan a manejar situaciones de ansiedad, crisis y estrés a través de terapias de realidad inmersiva. Ese coctel será ofrecido por 30 de los llamados "chefs azules" capitaneados por Enrique Sánchez, cocinero y presentador del programa de Canal Sur Cómetelo. habrá música en directo , tapas, bebidas, sorteos y se puede colaborar con bizum, fila cero, transferencia… a echar una mano