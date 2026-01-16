Agenda Cocoon: Planes de ocio para el fin de semana

CIRCO DEL SOL

Mañana arrancan las funciones de Kurios – Gabinete de curiosidades , el espectáculo del Cirque du Soleil o sea el circo del sol en la Gran Carpa instalada en el Charco de la Pava. Este espectáculo fue estrenado en Montreal hace 11 años Kurios y llevan ya más de tres mil funciones representadas en todo el mundo. Ofrece Acrobacias imposibles, números aéreos, humor poético y todo una estética steampunk con la participación de cincuenta artistas de más de veinte países. Lasa funciones hasta el 1 de marzo de miércoles a domingo.

FESTIVIDAD DE SAN ANTÓN

Si tiene usted mascota recuerde que mañana es el día de San Anton, O sea la festividad de San Antonio Abad, conocido popularmente como San Antón, patrón de los animales. Una jornada está marcada por la tradicional bendición de mascotas en diversas parroquias y templos de Sevilla como en la Capilla de la Divina Pastora que incluye mañana sábado a las 12:00 del mediodía esa bendición durante la Santa Misa. En la provincia por ejemplo en Mairena del Aljarafe se adelanta a hoy en la Parroquia del Espíritu Santo, a las 18:15 horas.

THE JURY EXPERIENCE

The Jury Experience es un forma original de ir al teatro porque propone un caso judicial inmersivo, que rompe la cuarta pared y convierte al público en protagonista porque asumen el papel de jurado popular y deben decidir, en tiempo real, la inocencia o culpabilidad del acusado votando a lo largo del proceso. Con una duración aproximada de una hora Lo tienen en el Cartuja Center en diferentes horarios hasta el 8 de marzo

CONCIERTO BEBE

Bebe está de su gira conmemorativa “Pafuera Telarañas – 20 años”, y ofrece concierto mañana en la Sala Pandora. Allí ofrecerá un repertorio que recorre desde sus icónicos himnos como “Malo” y “Siempre me quedará”, hasta temas más recientes de esta artista que fusiona pop, flamenco, canción de autor y sonidos contemporáneos. El concierto es esta noche a las 22:00 horas. Las entradas cuestan 30 euros

CONCIERTO JERO ROMERO

Hoy viernes en la sala CITE un concierto de Jero Romero . es un cantautor toledano que fue cantante y guitarrista de la banda de rock indie The Sunday drivers hasta que comenzó en 2010 su carrera en solitario. El concierto forma parte de una gira en acústico por nuestro país en la que presentará con su guitarra los temas de su último trabajo discográfico "Mi vida en partes muy pequeñas. Es las 20.30.

CONCIERTO LAURA GALLEGO

Y rematamos el domingo en el Cartuja Center. Allí estará estará Laura Gallego con su nuevo espectáculo llamado "La última folclórica", que traerá a la capital dentro de la gira por nuestro país. Hace un recorrido por la historia de la copla. Es a las 18 horas.