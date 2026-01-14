Bakambu vuelve para ser el delantero titular ante el Elche

Bakambu es el único delantero centro puro con el que cuenta Pellegrini para la eliminatoria copera contra los ilicitanos, que se jugará a partido único en el Estadio La Cartuja de Sevilla, una situación que se prolongará varias semanas por la lesión muscular sufrida por el colombiano Cucho Hernández en la pasada jornada de LaLiga EA Sports en Oviedo.

Por su convocatoria con la República Democrática del Congo para la Copa Africana, el francocongoleño se ha perdido los cuatro últimos encuentros ligueros del equipo verdiblanco, ante Rayo Vallecano, Getafe, Real Madrid y Real Oviedo -para este último no entró en la citación al estar recién llegado de su país-, y el de la Copa del Rey frente al Real Murcia.

El entrenador del Betis ofreció en la tarde de este martes una lista de veintiún jugadores para el choque contra el Elche, en la que son bajas, además de Cucho Hernández, otros tres futbolistas que acabaron con problemas musculares el partido del sábado en el Carlos Tartiere: los laterales Ángel Ortiz, Héctor Bellerín y el hispanodominicano Junior Firpo.

Además, continúan fuera del equipo el mediapunta Isco Alarcón, quien se recupera de la operación de una lesión en el cartílago del tobillo derecho a la que fue sometido el 29 de diciembre; y sus dos internacionales con Marruecos, el centrocampista Sofyan Amrabat y el extremo Ez Abde, que siguen compitiendo en la Copa de África que se disputa en su país.

Con respecto a los veintidós citados para el partido empatado en el campo del Oviedo (1-1), también son novedad dos jugadores del filial bético: los centrocampistas Iván Corralejo y Dani Pérez.

La convocatoria del Betis la forman los porteros Álvaro Valles, Adrián y Pau López; los defensas Diego LLorente, Natan, Bartra, Ricardo Rodríguez, Valentín Gómez y Aitor Ruibal; los centrocampistas Altimira, Fornals, Riquelme, Deossa, Lo Celso, Marc Roca, Dani Pérez y Corralejo; y los atacantes Antony, Chimy Ávila, Bakambu y Pablo García.