Los IX Premios Andalucía Capital de Onda Cero Andalucía reconocerán este año a CONFISUR, en la categoría de Emprendimiento Capital; TROPS, en Innovación y Sostenibilidad Capital; GRUPO SOLTEL, en Tecnología Capital; SEABERY, en Expansión Internacional Capital; Macarena González Mira, directora de Andalucía de Axon Partners Group, en Talento Andaluz; GRUPO JIMÉNEZ MAÑA, en Empresa Familiar Capital; CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA por sus 140 años, en Cooperación Empresarial; Francisco Javier Luque García, de SC Sesión Creativa, en Autónomo Capital; el proyecto cooperativo de cohousing TARTESSOS MÁLAGA, en Economía Social; Jesús Medina García de Polavieja, CEO de Bodegas Williams & Humbert, en Directivo Capital; CUNEXT, en Empresa Capital; y Santiago Alfonso, presidente de DIRCOM Andalucía, en la categoría de Comunicación Capital.

Onda Cero Andalucía celebrará el próximo miércoles 2 de diciembre el programa especial de entrega de los IX Premios Andalucía Capital, en una gala que tendrá lugar a las 19.00 horas en la sede de Caja Rural del Sur en Sevilla (C/ Murillo, 2).

Una de las señas de identidad de estos premios es su vinculación con el programa “Andalucía Capital”, que dirige y presenta desde hace 13 temporadas el periodista Diego García Cabello en Onda Cero Andalucía. Las candidaturas seleccionadas proceden del conocimiento directo del tejido empresarial andaluz del programa a través de las entrevistas realizadas durante la temporada radiofónica, dando visibilidad a empresas y profesionales que han sido noticia, y han protagonizado hitos relevantes y representan el dinamismo de la economía regional.

La selección de los premiados refleja las grandes fortalezas de la economía andaluza: el emprendimiento y el crecimiento empresarial, el liderazgo, la innovación y la tecnología, la sostenibilidad, la cooperación, el impacto territorial y social, así como la internacionalización y la capacidad de generar nuevas oportunidades.

Un Jurado plural y diverso

El jurado de los IX Premios Andalucía Capital está integrado por Marcelino Fernández Aguado, director de la Red de Emisoras y Ventas de Atresmedia Radio y director de Onda Cero Andalucía; Diego García Cabello, director y presentador de Andalucía Capital; César Boix, director comercial de Onda Cero Sevilla; Luis Picón, director de Relaciones con Organizaciones y Empresas de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA); Jesús Rodríguez, director de Negocio y Empresas de Caja Rural del Sur; Álvaro Martínez, coordinador del Instituto de Estudios Cajasol; Luis Miguel Martín Rubio, director de ONTIER; Francisco Velasco, director de Andalucía de la Escuela de Organización Industrial (EOI); Macarena Selva, directora del Programa PYMEX de San Telmo Business School; Carlos Yagüe, director de Comunicación de CEU Andalucía; Lourdes Márquez, subdirectora de Carreras Profesionales de la Universidad Loyola Andalucía; Carlos Soto, responsable de Transacciones (Deals) en Andalucía del área de Advisory. de PwC; Francisco Portillo, representante de ATA-Autónomos; Luis Cordero, director del Club Cámara de la Cámara de Comercio de Sevilla; Mariló Caro, presidenta de la Asociación de Empresarias de Sevilla; Beatriz Codes, jefa de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de la Región Suroeste de Coca-Cola Europacific Partners Iberia; y Vanessa Moreno, directora de Comunicación de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA).

Los IX Premios Andalucía Capital se enmarcan, además, en la iniciativa «Meta Futuro Impulsa» de Atresmedia, que pone el foco en los grandes desafíos del futuro, entre ellos la transformación tecnológica, la seguridad digital, las emergencias climática, migratoria y energética, y los nuevos retos del emprendimiento empresarial en España.

RELACIÓN DE PREMIADOS. IX PREMIOS ANDALUCÍA CAPITAL

1. EMPRENDIMIENTO CAPITAL: CONFISUR

Empresa familiar fundada en 1991, cuyo origen se remonta a una pequeña confitería de Puente Genil. Bajo la dirección de Antonio Arroyo Pérez, segunda generación de la compañía ha evolucionado hasta convertirse en un referente regional del canal mayorista Cash & Carry. Con doce establecimientos, una plataforma logística en Écija y más de 200 trabajadores, representa el espíritu emprendedor, la continuidad generacional y la capacidad de crecimiento y adaptación de la empresa andaluza.

2. INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD CAPITAL: TROPS

La cooperativa agroalimentaria TROPS, fundada en 1979 en Vélez-Málaga, es un referente internacional en la producción y comercialización de aguacate y mango. Con más de 3.000 agricultores asociados, destaca por integrar innovación, investigación, sostenibilidad y desarrollo rural, con proyectos de I+D+i orientados a la eficiencia agrícola, la economía circular y la adaptación al cambio climático.

3. TECNOLOGÍA CAPITAL: GRUPO SOLTEL

Fundado en Sevilla en 2002 por el empresario Julio Pérez, Grupo Soltel se ha consolidado como una compañía tecnológica especializada en ingeniería de software, transformación digital y soluciones empresariales. Con 600 empleados y una facturación de 30 millones de euros, representa la evolución de una empresa tecnológica andaluza capaz de competir en proyectos de elevada complejidad e incorporar tecnologías como la inteligencia artificial, el cloud y la ciberseguridad. En 2027 SOLTEL cumple 25 años.

4. EXPANSIÓN INTERNACIONAL CAPITAL: SEABERY

La compañía onubense Seabery, fundada en 2009, ha convertido una innovación desarrollada en Andalucía en una solución tecnológica con presencia en más de 80 países. Su simulador de soldadura basado en realidad aumentada ha transformado la formación técnica e industrial, mejorando la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad de los procesos de aprendizaje. Supera los 17 millones de euros de facturación y cuenta con una plantilla de 250 empleados.

5. TALENTO ANDALUZ: MACARENA GONZÁLEZ MIRA

Directora de Andalucía en Axon Partners Group, firma internacional de inversión y consultoría especializada en tecnología e innovación, representa una trayectoria profesional vinculada desde 2009 al emprendimiento, la inversión y el desarrollo del ecosistema empresarial andaluz. Su labor contribuye a conectar empresas innovadoras con financiación especializada y oportunidades de crecimiento, impulsando proyectos vinculados a la investigación, el desarrollo tecnológico y la transformación digital.

6. EMPRESA FAMILIAR CAPITAL: CORPORACIÓN JIMÉNEZ MAÑA, MANUEL JIMÉNEZ MAÑA, PRESIDENTE.

La Corporación Jiménez Maña, está especializada en la distribución de recambios de automoción, con actividades diversificadas en otros sectores vinculados a la movilidad, la industria y los servicios. Cuenta con una trayectoria de 90 años, nació en Sevilla en 1936, y constituye un ejemplo de continuidad generacional, diversificación y crecimiento. Bajo el impulso de su actual Presidente, Manuel Jiménez Maña, la compañía se ha convertido en una corporación con presencia nacional, más de 900 empleados, más de 80 puntos de venta y una facturación de más de 150 millones de euros, manteniendo sus raíces familiares y andaluzas.

7. COOPERACIÓN EMPRESARIAL: CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA

La Cámara de Comercio de Sevilla recibe este reconocimiento coincidiendo con la celebración de su 140.º aniversario. Desde su fundación en 1886, la institución ha desempeñado un papel fundamental en la defensa de los intereses empresariales, el impulso del comercio, la internacionalización, la formación y la competitividad de las empresas sevillanas. Su trayectoria constituye un referente de cooperación y compromiso con el desarrollo económico de Sevilla y su provincia, bajo la presidencia de Francisco Herrero.

8. AUTÓNOMO CAPITAL: FRANCISCO JAVIER LUQUE GARCÍA – SC SESIÓN CREATIVA

Profesional del sector audiovisual especializado en producciones corporativas, publicidad, documentales y proyectos culturales y deportivos. Su trabajo destaca especialmente por la cobertura audiovisual de la Semana Santa y las tradiciones cofrades de Sevilla. Su apuesta por la innovación, la tecnología y los medios técnicos avanzados representa el talento, la especialización y la capacidad de superación del profesional autónomo andaluz.

9. ECONOMÍA SOCIAL: TARTESSOS MÁLAGA

Tartessos Málaga, con sede en Rincón de la Victoria (Málaga), es una cooperativa de consumo y vivienda colaborativa sénior, que propone un modelo innovador de convivencia para las personas mayores, basado en la autonomía, la participación democrática y el apoyo mutuo. Su proyecto de cohousing sénior ofrece una alternativa a los modelos residenciales tradicionales y responde a desafíos sociales como el envejecimiento, la soledad no deseada y la necesidad de nuevos modelos de cuidados.

10. DIRECTIVO CAPITAL: JESÚS MEDINA GARCÍA DE POLAVIEJA, CEO DE BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT

Reconocimiento a una trayectoria profesional vinculada a la transformación, diversificación e internacionalización de una de las grandes compañías históricas del Marco de Jerez. Desde su incorporación a Williams & Humbert en 1989, ha desempeñado diferentes responsabilidades directivas hasta asumir la condición de consejero delegado en 2015, impulsando la proyección internacional y la evolución estratégica de la compañía.

11. EMPRESA CAPITAL: CUNEXT

La compañía cordobesa Cunext, vinculada a la tradición industrial de la ciudad desde 1917, representa la fortaleza y el futuro de la industria andaluza. Especializada en la transformación de cobre y aluminio, cuenta con más de 500 empleados y una facturación superior a los 2.000 millones de euros. Su apuesta por la modernización industrial, la digitalización, las energías renovables y el desarrollo de nuevas plantas de cobre verde refuerza su papel estratégico en la transición energética y la economía circular.

12. COMUNICACIÓN: SANTIAGO ALFONSO, PRESIDENTE DE DIRCOM ANDALUCÍA

Reconocimiento a Santiago Alfonso, presidente de DIRCOM Andalucía, y a la labor de DIRCOM Andalucía como asociación de referencia en el ámbito de la comunicación corporativa y la gestión estratégica de la comunicación. El galardón pone en valor la importancia de la comunicación como herramienta fundamental para fortalecer la reputación, la transparencia, la confianza y la competitividad de las empresas y organizaciones andaluzas.