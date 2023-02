Fernando Pérez ( Diputado no Adscrito ): " Que alguien del Gobierno llame a la Consejera de Agricultura. ¿ De verdad el inicio de las obras de Rules depende de una llamada ?. Vamos a dejar de jugar al ping pong con el futuro de la Costa."

Hablamos con Fernando Pérez, Diputado no Adscrito en la Diputación de Granada, ya que será el que lleve al próximo Pleno del Ente Provincial una Moción para que se someta al Pleno en torno a las ya famosas conducciones de Rules. La Moción tiene varios pilares básicos que son los siguientes:

- Que la Junta de Andalucía ponga encima de la mesa los once millones de euros más IVA que les corresponden 10% a Mancomunidad y 10% a los Regantes. Es decir el 20% que no entra en los fondos Next Generation que los aporte el Gobierno Autonómico. Según Pérez tal y como ha hecho en Málaga, Almería o la Axarquía malagueña o incluso Jaén con inversiones que no le correspondían.

- Que se solicite al Gobierno Central que se hagan los Proyectos de todos los Desglosados, o tramos por decirlo de otra forma, por la vía de urgencia.

- Que el Acuerdo del Pleno de la Diputación se le comunique a la Junta de Andalucía, al Gobierno Central, a la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, a los Regantes y a los Ayuntamientos de la Costa Tropical.

"Los Agricultores y los Regantes están ahí y deben tener conocimiento del acuerdo que se tome en Diputación", aclara Fernando Pérez.

