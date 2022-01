PROPÓSITOS PARA EL NUEVO AÑO

Los gimnasios aumentan sus clientes en enero, aunque no todos aguantan

En enero los gimnasios son un hervidero, situación que también se da en mayo y junio con la operación bikini. Se notan los buenos propósitos ahora que empezamos el año. Lo que está claro es que todos necesitamos una fuerte motivación para ser constantes en una rutina de ejercicio físico. En verano está el tema de querer lucir un mejor cuerpo y en enero los propósitos de cambiar a unos hábitos más saludables. No obstante siembre habrá incondicionales que acudirán sin importarles el mes o la época del año. Según algunos estudios un 68 por ciento de las personas tiene el propósito de ponerse en forma con la llegada del nuevo año y la mayoría de ellas se apuntan a un gimnasio o centro deportivo. Después ocurre que un gran porcentaje de estas personas no termina cumpliendo con el propósito fijado. Gran parte de los nuevos clientes abandonan Se estima que un tercio de los nuevos socios abandonan el gimnasio cuando termina enero. Por otro lado, entre un 20 y un 30 por ciento de las personas que se inscriben en un gimnasio en el mes de enero, siguen acudiendo al cabo de un año. El problema es que muchas de estas personas no ven que el beneficio se consigue a largo plazo y se acaban desmotivando. De todo esto hemos hablado este jueves en 'Más de Uno Marbella' con Francisco Monreal, propietario de la empresa 'Cuídate cada día' y monitor en el gimnasio 'Apolo Stark' de La Campana. Puedes escuchar la entrevista aquí, en el audio adjunto.