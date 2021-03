LA CASA DEL DEPORTE LOCAL

Wilfred: "Tuve depresión, ni dormía"

El estandarte del Marbella de los 'play off' a Segunda, tanto con Fernando Estévez como con Cubillo, Wilfred, se sinceró en directo en Onda Deportiva Marbella. "No lo he contado nunca y no me avergüenzo. Lo pasé muy mal, tuve depresión y no podía ni dormir", afirmó el portero respecto a la breve aventura en Tarragona tras decidir marcharse del conjunto blanquillo. Sobre su decisión de aceptar la oferta del Gimnàstic quiso ser absolutamente transparente. "No se lo he contado ni a mi mujer. Cuando vi que echaron a Mustafá, me cambió la forma de pensar y escuché una oferta que me daba seguridad".