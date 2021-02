LA CASA DEL DEPORTE LOCAL

¿Tan difícil es asumir que se ha equivocado? Ribot: "Eso es lo que tú quieres que diga, y no lo voy a decir.

El adalid del proyecto del Marbella FC, Óscar Ribot, siguió el guion prestablecido, como hizo hace una semana el director deportivo, para cerrar filas entorno a su estructura de trabajo que tiene hundido en descenso al club tras encajar tres derrotas seguidas. "Si volviéramos al inicio, haríamos exactamente lo mismo", dijo calcando las palabras de Víctor Moreno en Onda Deportiva Marbella la semana anterior. Preguntando por una autocrítica, ¿Tan difícil es decir que se ha equivocado? La respuesta de Ribot a Julio Rodríguez sí fue concisa. "No, eso es lo que tú quieres que diga, y no lo voy a hacer". Pese a que restan solo cinco jornadas para el final de la liga regular donde se definen quienes luchan por el descenso y el ascenso, ya inalcanzable, el CEO de Best Of You, entendió que no es momento de hacer balance. "Las conclusiones al final. Los errores se asumen al final de temporada, no va a haber dudas ni grietas con lo que estamos haciendo. ¿Quieres un titular? Cierro filas entorno a Aira, total confianza".