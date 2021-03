¿En qué lugar queda Víctor Moreno?

La figura de Víctor Moreno queda muy tocada después de la decisión de 'Best of You' de firmar a un entrenador de su confianza después de que no fraguaran las negociaciones abiertas por el director deportivo con otros candidatos. La elección de la propiedad deja en entredicho la función del Moreno, todavía con dos años más de contrato en el club. Abrimos 'El Rondito' de Onda Deportiva Marbella con Julio Rodríguez y los comentarios de Coco Regueira, José María Pajares y Miguel González.