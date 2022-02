Padece fibrosis quística desde que nació

Paola cumple su sueño de jugar federada con el Marbella

Afortunadamente, desde no hace mucho, ya no es noticia que una niña juegue federada en fútbol 11 en un equipo mixto con el resto de sus compañeros. El valor digno de elogiar es el espíritu de superación de una futbolista, como le gusta recalcar, que padece desde que nació fibrosis quística, una enfermedad degenerativa, que no tiene cura, y con una esperanza de vida menor. El pasado sábado, a sus doce años, Paola Martín Lahoz por fin sintió qué es compartir un encuentro oficial con sus amigos del Marbella FC en el encuentro de cuarta división andaluza que le enfrentó al Atlético Marbellí. En Onda Deportiva Marbella, con Julio Rodríguez, escuchamos a la joven recordar su momento más feliz, entrevistamos a su madre Reyes Lahoz, que junto a su familia y amigos han sido un soporte imprescindible.