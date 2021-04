LA CASA DEL DEPORTE LOCAL

Óscar Felipe repite los errores de Víctor Moreno

El director de cantera del Marbella, Óscar Felipe, se encuentra con una situación insostenible en el conjunto juvenil nacional. Con una victoria en once partidos, busca a alguien que quiera el banquillo cuando aún no han hecho oficial la destitución de Sergio Matez, ausente ayer en el entrenamiento. En la lucha por no descender, David Campaña y José Mari Isaac han declinado el ofrecimiento del responsable técnico. Comentamos la situación esperpéntica del entrenamiento de Felipe junto a un entrenador vestido del Málaga CF.