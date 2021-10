Onda Deportiva Marbella, lunes 4 de octubre de 2021

Jorge Otalecu, campeón de España

Jorge Otalecu, un joven marbellí, se proclamó ayer campeón de España de Triatlon Paralímpico. La prueba, que se celebró en Pontevedra, contaba con 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie. Que Jorge haya resultado ganador no era difícil de esperar, el joven ya lleva varios triunfos acumulados, pero lo más destacado es que no son solo en una disciplina, si no en varias. Hoy tenemos a Jorge y a su madre, Maite Caño, para que nos den más detalles de su trayectoria.