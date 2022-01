Onda Deportiva Marbella, lunes 24 de enero de 2022

La plantilla no ha cobrado la mensualidad de diciembre y miembros del staff no han recibido el pago de noviembre y diciembre. Incluso hay limitaciones para adquirir material como vendaje diario para los jugadores. Una de las situaciones más desagradables fue afrontar el viaje a Navarra in extremis. Hasta horas antes de coger el autobús el equipo no contaba con dinero para cubrir el desplazamiento.

La idea del presidente era proyectar la academia que funciona con solvencia en Dubai a través de la creación de una residencia de formación de primer nivel con hotel en la ciudad. AlRafi nunca llegó a Marbella en visita institucional aunque desde el club le anunciaran a finales de agosto. Kamensajevic se reunió sin éxito con el ayuntamiento para informar de los planes y solicitar una parcela que sirviera para desarrollar el propósito que sigue estancado. Esta emisora ha tratado de ponerse en contacto con el director general del CB Marbella sin recibir respuesta. La entidad ha transmitido a Onda Cero Marbella que esperan poner al día a todos antes del partido de la próxima jornada contra Gijón, ya en febrero, y que el propietario justifica su decisión de no poner más inversión porque esperaba recibir más dinero de los patrocinadores que pudiera hacer el club, pero ningún escenario es descartable. Ya el final de la pasada campaña hubo problemas de cobro y el entorno azulón entendía que la nueva propiedad garantizaría una temporada sin sobresaltos en lo económico, pero las circunstancias se vuelven a repetir con diferentes actores. Momento delicado para el club decano de la provincia de Málaga con un entrenador recién llegado, Pablo García, que se ha encontrado con una situación que marca el devenir del equipo.

Resultados polideportivos

Abordamos el resto de la actualidad en Onda Deportiva Marbella con los resultados del Marbella, San Pedro y nuestros equipos de polideportivo.