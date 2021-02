Granero: "Un cambio de entrenador hubiera perjudicado"

Sobre las soluciones a la crisis deportiva aseguró que prescindir de Aira no sería loa acertado. "Un cambio de entrenador hubiera perjudicado". El centrocampista madrileño dijo sentirse comprometido con la entidad y aclaró que espera quedarse aquí la próxima temporada. "No tengo ninguna alternativa. Espero seguir mucho tiempo si me deja el club. No vestiré otra camiseta que no sea la del Marbella". En cuanto a la unión del vestuario, la falta de alegría de la que tanto se ha hablado desde el inicio del curso en comparación a la era Cubillo, tampoco entendió sea un problema. "Son caracteres diferentes. Sí creo que hay un grupo humano bueno, empático, y no creo que haya desmerecido la alegría con el cuerpo técnico de un año para otro". El entrenador dijo tras rueda de prensa que el vestuario parecía un funeral, los aficionados se sienten como si estuvieran pasando un duelo por la caída en picado del Marbella en la clasificación. A este respecto, Ganero aclaró: "Para que haya un duelo, tiene que morirse alguien. Aquí estamos trabajando y no hay ningún cadáver. Una vez concluyamos el trabajo y veamos el resultado final veremos si tenemos que hablar de duelo", afirmó a Onda Cero Marbella.