David Campaña: "Ya no se pone música en el vestuario, parece un funeral".

La guerra les obligó a jugar como local en otro país. "El último partido de UEFA nos mató contra el Estrella Roja cuando lo tuvimos que cambiar todo para ir a Chipre", contó David Campaña, que confesó no estar cerca del conflicto armado, pero sí listo para afrontar cualquier cambio. "Teníamos todo preparado para salir si hiciera falta, pero hemos estado a 500 kms del conflicto". Solo se han perdido una jornada de liga, el principal problema que se está encontrando el técnico marbellí es recuperar mentalmente tanto a los jugadores locales como a los foráneos. "Lo más difícil es mantener la cabeza. Suma el covid19 y una guerra. Poníamos música antes de un partido y ahora ya no, parece un funeral. Todo está muy triste y apagado. Hay gente que ha perdido familiares en la guerra, me comentan que han muerto sus mejores amigos y para esas situaciones ningún curso de entrenador te puede preparar". El trabajo se centraba más en la carga psicológica que futbolística. "En ocasiones tienes que extramotivar, pero también dejar espacio, es una situación muy extraña. Deporte y guerra no sabes como encajarlo. Además de los armenios, los extranjeros te decían que se van, que le diéramos información de cómo va la guerra.

Félix Ramírez declaró que ahora "lo importante es que seguimos adelante entrenando y recuperaremos la jornada de liga aplazada en diciembre". Los marbellíes Campaña y Ramírez llegaron en verano al Ararat, que pese a tener solo tres años de vida, han configurado un proyecto ambicioso. Los dos primeros partidos que disputaron fueron la Supercopa de su país y la previa de la 'Champions'.