LA CASA DEL DEPORTE LOCAL

Chumbi sobre su continuidad: "Va a depender más del club que de mí, estoy muy feliz aquí"

El goleador que anotó el primero de los dos goles de la victoria contra el Lorca por 2-1, Rafa Chumbi, se mostró muy a gusto desde su llegada en el mercado invernal. "Estoy feliz aquí, encantado. Sabía que no se podía llegar a la Pro (Primera RFEF) y por desgracia no ha salido bien. Me quedo con como me trata el club, el buen ambiente que tengo en el vestuario". En cuanto a cumplir con el resto de contrato para el año que viene, el delantero es consciente de que la entidad blanquilla tendrá que hacer una fuerte rebaja presupuestaria para la próxima temporada. "Al final va a depender más del club que de mí. El club tendrá que hablar con cada jugador, independientemente de si tiene contrato o no, para reestructurar objetivos. A mí se me ve contento, estoy disfrutando pese a que he marcado solo tres goles, y no estoy contento con esa cifra.