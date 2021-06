REUNIÓN CLAVE MARBELLA FC

Best of You cita en Madrid a Héctor Morales, Víctor Moreno y Óscar Felipe

El director general, el director deportivo y el director de cantera del Marbella viajan esta mañana a Madrid para mantener una reunión definitiva con la cúpula de Best of You según pudo contrastar Onda Cero Marbella. Óscar Ribot espera a Héctor Morales, Víctor Moreno y Óscar Felipe para comunicarles su decisión. La continuidad de los tres sería una sorpresa después de que el Marbella haya protagonizado el fracaso más sonado del fútbol español con el descenso de dos categorías. Morales, como director general, ostenta el cargo de mayor responsabilidad y es quien lleva en el proyecto desde el inicio a finales de 2018.

Julio Rodríguez