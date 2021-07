Sale una leyenda por la puerta de atrás

Añón se despide de la afición

Javier Añón se ha despedido de su afición después de que Onda Cero Marbella anunciara ayer que el eterno capitán del Marbella no seguirá en el club de su ciudad tras doce temporadas defendiendo la camiseta blanquilla. El escaso interés de la propiedad 'Best of You' por valorar como se merece un futbolista con calidad demostrada para ser referente en la quinta división del fútbol español ha sido el detonante para que el marbellí no atendiera la oferta a la baja después de que el propio jugador aceptara una rebaja considerable de su sueldo. Añón no ha sido una prioridad en la planificación del próximo proyecto como demuestra el silencio y los tiempos tardíos para cerrar la renovación del '10'.

Julio Rodríguez