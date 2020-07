EL MAGACÍN DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL

Lunes de resaca deportiva con agrio sabor después del tropiezo del Marbella Fútbol Club en su camino a Segunda. El equipo que entrena David Cubillo no pudo con los ibicencos del Peña Deportiva Santa Eulalia. Sobre las ilusiones de un equipo y de su ciudad tratamos hoy en un especial dedicado al play off disputado el pasado sábado, en directo desde restaurante Mena, con el director general del club, Héctor Morales, como invitado. Sobre la derrota del Marbella también tratamos en La Tertulia de los Lunes con los periodistas Bárbara Sánchez y Marcel Vidal de comentaristas. No faltó el intermedio deportivo que volvimos a tener antes de El Resumen Informativo y de la despedida con El Chao y Hasta Mañana