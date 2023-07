Vuelve la familia real del Pop cuatro años después de su última visita

CONCIERTO DE LOS JACKSONS EN MARBELLA

Mañana jueves 27 de julio tendremos en nuestra ciudad a la familia más icónica del mundo del entretenimiento, The Jacksons. Los hermanos Tito, Jackie y Marlon Jackson nos harán bailar una vez más con esos temas que nunca han pasado de moda y de paso nos darán una lección de historia de la música pop. Y es que no sólo sonarán en el Marbella Arena los legendarios éxitos de los Jackson 5 como ‘I Want You Back’, ‘ABC’ o ‘The Love You Save’, los hermanos recordarán también sus triunfantes álbumes ‘Triumph’, ‘Destiny’ y ‘Victory’ publicados bajo la antorcha de ‘Los Jacksons’, y por supuesto no faltarán tampoco temas del legendario Rey del Pop, Michael Jackson. Cuatro años después de la última visita de la familia real del Pop a nuestra ciudad, y a 35 años de la visita de Michael en su Bad Tour, tendremos de nuevo la oportunidad de sumergirnos en una enorme parte de la historia viva de la música. Porque aunque Michael ya no esté frente al micro, los temas seguirán siendo los mismos que han marcado un antes y un después en la música. Aunque el tiempo haya pasado, los Jacksons siguen siendo ellos, y cuando vas a verles en directo no solo estás disfrutando de algunas de las canciones más exitosas e icónicas de la historia, de repente te encuentras frente a varias figuras históricas y te paras a pensar en el impacto que estas personas han tenido en el mundo. ¿Qué hubiese pasado si Tito Jackson nunca hubiese cogido la guitarra de su padre Joe? ¿Sería Michael el Rey del Pop? ¿Se imaginan un mundo sin estas canciones?

Redacción