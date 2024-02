Los turistas kuwaitíes empiezan a interesarse por Marbella al nivel de los años 80

De la mano de la Asociación Española del Lujo y con la compañía por primera vez de cinco de los grandes hoteles de Marbella -Hard Rock, Boho, Don Pepe, Alanda y La Quinta-, la ciudad ha tratado de consolidar la presencia del que ahora es el principal y más atractivo turista de la zona, por su nivel adquisitivo. Según ha señalado a estos micrófonos la responsable municipal, el kuwaití en primer término, y el saudí en segundo veranean en la ciudad como hace 40 años.

Vienen a Marbella atraídos por el clima y la oferta de ocio. Y puede que la coyuntura internacional también beneficie a la ciudad, con estancias durante otras épocas del año.

Huelga parcial en el Hospital Universitario Costa del Sol

Trabajadores del Hospital Universitario Costa del Sol fueron el martes a una huelga parcial entre las once de la mañana y la una de la tarde en señal de protesta por la forma en que el Servicio Andaluz de Salud abona las nóminas a los 200 empleados laborales indefinidos no fijos que hay entre el centro hospitalario y otras áreas sanitarias dependientes. El SAS, ha explicado Juan Carlos Navas, responsable de Comisiones Obreras, les abona el salario como si fueran temporales. Lo peor, ha lamentado, es que no había avisado.

Navas ha considerado que se debería haber, al menos, negociado, y ha pedido al Servicio Andaluz de Salud que modifique su planteamiento. El sindicato programará más movilizaciones en señal de protesta.