Primer día de huelga en Avanza al no llegar a un acuerdo empresa y comité de empresa

Esta mañana hay un paro parcial entre las seis y las once. Los habrá también, si nada cambia, el 30 de mayo y el 9, 16, 20 y 30 de junio. Todos en servicios interurbanos y urbanos. No así en los escolares ni tampoco en las líneas que van al hospital por considerarse esenciales, según ha explicado a Onda Cero Marbella, el director de la División Sur. Rafael Durbán lamenta que no haya habido acuerdo hasta el momento.

En el Comité de Empresa lamentan por su parte que la empresa no haya aceptado una sola de las propuestas trasladadas al SERCLA. Según ha explicado a estos micrófonos el presidente del colectivo, Francisco Gallardo, los trabajadores piden unificar un par de pluses para subir el salario base que ahora mismo está en 900 euros y un aumento del 6% este año. Además, reclaman cuartos de baño en las cabeceras de las líneas, tiempos efectivos de trabajo e inversión en infraestructuras y mantenimiento.

Los servicios mínimos se traducen en el 50% de los viajes en las líneas L77, M153, M159, M220, M103, L106, L6, L12 y L13

Feria de San Bernabé 2023

El cantante José Manuel Soto pregonará la Feria y Fiestas de San Bernabé 2023, que contarán con las actuaciones de Rosario, Rosa López, Kiko Veneno, Camela y Ruth Lorenzo. La "semana grande" marbellí, que será del 6 al 12 de junio, tendrá el 4 el aperitivo tradicional de la Romería.