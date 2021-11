MÁS DE UNO MARBELLA 08:20. VIERNES, 5 DE NOVIEMBRE DE 2021

Los presupuestos autonómico de Andalucía y municipal en Marbella, a la expectativa

No por más contado menos importante, son los asuntos más recurrentes por esta fecha, cada año. Los presupuestos de las instituciones, la gasolina para el funcionamiento de lo público, que hoy volvemos a traer a la actualidad. Por un lado, los autonómicos, de los que ya conocemos más detalles y que han comprometido más de 43 millones para las obras del hospital de la Costa del Sol, cerca de 7 para el instituto de Las Chapas y unos cuantos de cientos de miles para otras inversiones como la sede judicial de Estepona, echamos de menos idéntico trato para la de Marbella, que este año de nuevo no va a ser. Y no olvidamos los municipales, trastocados por la sentencia del Tribunal Constitucional de anular el impuesto de las plusvalías, un buen pellizco para las arcas del Ayuntamiento.