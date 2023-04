Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Apagando algunos fuegos

Dado que el panorama político está como está en Marbella, todavía en precampaña y con acusaciones diarias entre unos y otros, bien podría haberse aprovechado ayer el simulacro de un chiringuito y un barco ardiendo en el puerto deportivo para apagar también el fuego político. O refrescarlo al menos. Pero casi seguro que ni aun así. Sí sofocó el dispositivo con cierta solvencia ese suceso ficticio. Lo resaltamos por si acaso alguien se alarmase ayer. Era un simulacro. El resultado definitivo lo sabremos dentro de poco. Si se presentan las banderas de la Q de Calidad públicamente, pues habrá sido el esperado y el que parece a tenor de la experiencia de años anteriores y los visto en persona ayer. Que no se presentan, pues sospechen entonces que la cosa no fue bien. Y es que es importante el asunto. Ya no por los distintivos, sino porque significará que Marbella estará o no preparada para actuar en caso de que la ficción de ayer se convierta en realidad. No parece tan difícil.