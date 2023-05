Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Videovigilancia Marbella 4.2

Cuarta fase 2.0. Hay novedades sobre el sistema de videovigilancia. Hacía tiempo que no pasaban por aquí las famosas cámaras, que tanto tardaron en llegar al principio. Recuerden las numerosas solicitudes del Ayuntamiento a partir de una idea, recuerden también, del Centro de Iniciativas Turísticas. Les ponemos en situación: ya están colocadas en Puerto Banús, el puerto Virgen de Carmen, en el exterior de los centros comerciales La Cañada y Elviria, en el centro urbano, en el Casco Antiguo y en la plaza de La Libertad. Todas estas después de haber pasado el filtro del Gobierno central, de Subdelegación, que es quien las debe autorizar en función de si hay o no números que las justifiquen, o sea, del índice de criminalidad. Esto ya originó cierta polémica en su momento, porque una cosa es la percepción de uno y otra los datos. Pero también hay dispositivos que basta con que el Ayuntamiento los autorice porque son de vigilancia del tráfico. La cuarta fase tenía y tiene sólo de éstos; en el original y en el modificado que se acaba de aprobar de manera, y reproducimos textualmente, “urgente para que se incluya en el Presupuesto de 2024”. Será cosa de la lentitud de los procedimientos administrativos. Por cierto, estas cámaras también sirven en un momento dado, con algún delito de por medio, para identificar a los malos, porque básicamente, y según nos cuentan, son las mismas. La diferencia está en cómo estén activadas y en cómo se use la tecnología. Se entiende, ¿no? No parece tan difícil.