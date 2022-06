Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Termina el proyecto del Francisco Norte

Si se cumplen los plazos, allá por mitad de agosto estará terminado definitivamente el Francisco Norte. ¡Cómo, que no lo estaba ya! Pues no, del todo no. Quedaba por darle uso a lo que es la parte norte de la parcela, aquélla en la que se pensó inicialmente en un gran gimnasio, pero se desechó por las complicaciones que entrañaba para el aparcamiento que hay debajo. Lo curioso es que al final el uso va a ser parecido, pero en lugar de un gimnasio como tal habrá una zona deportiva al aire libre, amoldándose así a los nuevos tiempos, a los gustos deportivos sobre todo de los más jóvenes, a una tendencia derivada de la pandemia, a una moda si lo quieren también. Quedaría así el proyecto bien terminado, después de haberse, primero mal terminado, y después, medio terminado. 2015-2017-2022. No parece tan difícil.