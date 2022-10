Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Según se mire

Ha vuelto a pasar. En agosto hubo una diferencia apreciable entre el aumento del paro y la bajada de cotizantes a la Seguridad Social en Marbella. Terminado septiembre nos encontramos con la misma rareza: cinco veces más esta vez. Las posibles causas apuntadas desde el Ayuntamiento son las mismas: contratos temporales finalizados que no merezcan la pena la inscripción en el SEPE, en el paro, porque no compense; y quizá también que muchos de los empleos de la temporada alta fueran de jóvenes que empezada la universidad han vuelto a clase y tampoco ven conveniente, óptimo, inscribirse en el antiguo INEM. ¿Y los datos qué? Pues lo de muchas veces: mal respecto a hace un mes, y doblemente bien porque hay más cotizantes que en 2021 y que en 2019. ¿Y las razones de unos y otros datos? Pues aquí hay un poco de eso que podríamos denominar “¡Qué bien lo hago yo y qué mal tú!” No parece tan difícil.