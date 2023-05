Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Se reducen las dudas

Con la nueva mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Marbella queda sólo una gran incógnita que resolver de cara a los próximos cuatro años: qué concejales del PP ostentarán qué delegaciones. Como siempre, en el orden de interés están la Tenencia de Alcaldía de San Pedro, aunque a tenor de algunas declaraciones hechas por Ángeles Muñoz, se intuye que será una de las que no cambiará de manos. Y después, en el mismo plano, Urbanismo, Obras y Economía. Preguntada ayer la candidata número 1 no soltó prenda, claro. Que no era decisión sólo suya. Ese “sólo”, subrayado. Afloró de nuevo, en el día después, la campaña, la manera de hacerla desde algunas formaciones, el tiempo empleado en ella, y la imagen que se había dado de la ciudad. Es curioso, porque en esto están de acuerdo los socialistas y otras agrupaciones. Pero claro, responsabilizando a la que les responsabiliza a ellos. No parece tan difícil.