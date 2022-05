Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Proteger de los miserables

Decíamos ayer cuando el PGOU asomaba la cabeza de nuevo en la actualidad que el famoso e importante documento urbanístico había sido desbancado del primer puesto, entre otros asuntos, por la desgracia de la invasión a Ucrania, por todas sus consecuencias, sobre todo, por supuesto, las humanas. Como ha ocurrido ya alguna vez, pareciera estar preparado, fruto del guion de una película, pero nada más lejos de la realidad. Prometemos que es pura casualidad. Porque vuelve ese terrible acontecimiento al número uno, ahora a cuenta de las directrices marcadas por la Junta de Andalucía a la hora de acoger a los niños ucranianos; hay que velar por su seguridad, no vaya a ser que huyendo de la barbarie, acaben peor de lo que estaban. El Ayuntamiento debe comprobar que detrás de esa solidaridad no se esconda una mafia, no se oculten unos miserables que quieran hacer negocio con la desgracia de los más pequeños. Da cosa hasta decirlo. No parece tan difícil.