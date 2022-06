Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Progresa adecuadamente, sin más

Ya que pasaba por aquí, aprovechó para ver cómo iban las que son unas de las obras más famosas de la historia de la Costa del Sol, de Marbella más en concreto, y que más trabajo -sirva el juego de palabras- le ha costado poner en marcha. Él, el consejero de Salud. Ellas, los trabajos de ampliación del hospital comarcal. Reconocía el propio Jesús Aguirre que era la primera vez que veía ese gran pabellón con el que el recinto sanitario dejará de estar obsoleto y masificado. ¿Cuándo será eso? Pues no lo dijo y seguramente hizo bien, porque tratándose de una dotación tan necesaria, que ha estado paralizada 12 años, igual no es bueno dar una fecha, no vaya a ser que luego no se cumpla, como suele ocurrir, y ya tiene la crítica encima. Espera que acabe a la mayor brevedad. Ahí se quedó. No parece tan difícil.