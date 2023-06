Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Primer enfrentamiento

Aun no se ha conformado el nuevo Ayuntamiento de Marbella y ya tenemos el primer follón, la primera polémica entre las dos principales fuerzas políticas. Porque es eso en realidad. Esto ya nos lo sabemos todos. Sobre el papel, se avecina un escenario demoledor para el comienzo de los meses fuertes del verano. El Estado quiere que el Ayuntamiento derribe la famosa escollera de Casablanca, esa que hubo de levantarse a prisa y corriendo porque los temporales habían echado abajo parte del paseo marítimo. Pero el Consistorio ya ha dicho que de eso nada. Así que puede ser que el día 30 de junio, si no cambia la cosa, se planten los de Costas con unas retroexcavadoras o las máquinas que hagan falta para quitar los pedruscos. Porque dice Demarcación, el Gobierno central, que hay que restituir la realidad física alterada. El problema es que eso es imposible, a no ser que pretenda que se deje un paseo marítimo medio derruido. Eso era lo que había. Por eso se hizo la escollera. Y será el día 30 o partir del día 30 porque el escrito llegó al Ayuntamiento el 30 de mayo, como si fuera una rabieta por el resultado de las elecciones, piensan en el equipo de Gobierno local. No parece tan difícil.