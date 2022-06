Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. El plan C, poco a poco

Más de siete años estuvo vacío, deteriorándose por el propio paso del tiempo, y esperando a que algún proyecto que no levantara ampollas ni provocara la creación de una plataforma en contra, le diera vida. Se construyó con idea de que albergara una pequeña terminal de autobuses para San Pedro Alcántara. Al estar al lado de un colegio, se armó una buena, como decíamos, con colectivo reivindicativo incluido. Recordarán, ése que era independiente, pero cuyos miembros, la mayor parte, después fueron cargos de confianza o similar con el Gobierno municipal tripartito constituido en 2015. Hecho el recordatorio, hace dos meses que el Consistorio, después de que el Plan B pensado por Opción Sampedreña, una especie de local para la juventud, no fraguara, cedió el inmueble a la asociación de mujeres emprendedoras. Y ahí está el colectivo, tratando de darle uso, con la idea de que sea una especie de punto de encuentro para las féminas con ganas de innovar en el mundo empresarial. No parece tan difícil.