Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Una parte de la NASA, en Marbella. Y además, Margarita del Val

Raro fue que un asunto cultural encabezara la actualidad marbellí como ocurrió hace un par de meses si recuerdan. Fue con motivo del nacimiento de una productora complemente local que rendía homenaje para empezar a andar al musical Cabaret y sus 50 años. Bueno, pues si eso fue, por desgracia, extraño, casi más lo es que aquí aparezca el mundo de la ciencia. Pero la ocasión, lo vuelve a merecer. Por el “qué”, los “quiénes” y también el “donde” trabajan. De Margarita del Val, en el apartado del “quién”, poco hay que decir. El COVID-19 la tuvo en las televisiones, radios y periódicos como experta casi todos los primeros meses de esa pesadilla que, como decimos siempre, ¡ojo porque no ha terminado del todo! Lo del “donde” trabajan es porque, quizá no tan conocido para el público en general pero una eminencia en el mundo de la bioquímica, Carlos Briones, lo hace habitualmente en el único departamento que la NASA tiene fuera de Estados Unidos. Y sí, lo han adivinado, está en España. Ya con esto valdría. No parece tan difícil.